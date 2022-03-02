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«Голден Стэйт» крупно проиграл «Миннесоте», «Бруклин» уступил «Торонто»

«Голден Стэйт» крупно проиграл «Миннесоте», «Бруклин» уступил «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Миннеаполисе (США), в котором на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержала «Миннесота» со счётом 129:114.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Карл-Энтони Таунс – 39 очков. У «Голден Стэйт» выделился Стефен Карри, на его счету 34 очка.

В параллельном матче в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» провёл игру с «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 113:100.

Самым результативным игроком у «Клипперс» стал Ивица Зубац, набравший 22 очка и 12 подборов. Лучше всех у «Хьюстона» выступил Джелен Грин, у него 20 очков.

Также «Торонто Рэпторс» обыграл «Бруклин Нетс» (109:108), «Атланта Хоукс» уступила «Бостон Селтикс», а «Вашингтон Уизардс» выиграл у «Детройт Пистонс» (116:113).

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2022, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
100 : 113
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Грин - 20, Вуд - 17, Шенгюн - 13, Тэйт - 12, Гордон - 9, Мартин - 9, Мэтьюз - 8, Шрёдер - 8, Кристофер - 4, Queen, Гаруба, Нваба, Никс, Портер, Уолл, Фернанду
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 22, Моррис - 18, Джексон - 17, Бостон - 11, Мэнн - 11, Коффи - 10, Ковингтон - 7, Хартенштайн - 6, Батюм - 4, Кеннард - 4, Оджелей - 3, Джордж, Леонард, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2022, среда. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 98
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Уайт - 18, Уильямс - 18, Смарт - 16, Уильямс - 9, Хорфорд - 8, Притчард - 3, Браун - 2, Ryan, Корнет, Мартин, Несмит, Тайс, Томас, Фиттс, Хозер
Атланта Хоукс: Янг - 31, Богданович - 25, Галлинари - 12, Хаертер - 9, Капела - 5, Оконгву - 5, Райт - 5, Хантер - 4, Дьенг - 2, Джонсон, Коллинс, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
116 : 113
Детройт Пистонс
Детройт
Вашингтон Уизардс: Кузма - 21, Брайант - 16, Колдуэлл-Поуп - 15, Нето - 13, Гэффорд - 12, Кисперт - 11, Смит - 11, Хатимура - 11, Саторански - 4, Авдия - 2, Бил, Гилл, Кэри, Порзингис, Тодд, Уинстон, Ээи
Детройт Пистонс: Грант - 26, Каннингем - 20, Бей - 19, Олиник - 10, Джозеф - 9, Стюарт - 9, Хейз - 7, Диалло - 6, Джексон - 3, Ливерс - 2, Макгрудер - 2, Багли III, Гарза, Ли, Пикетт, Смит
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2022, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
109 : 108
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 24, Барнс - 18, Сиакам - 18, Флинн - 15, Берч - 11, Янг - 11, Буше - 8, Ачиува - 4, Ануноби, Бонга, Бэнтон, Ванвлит, Ватанабэ, Джонсон, Михайлюк, Уилсон, Шампани
Бруклин Нетс: Джонсон - 19, Карри - 18, Олдридж - 16, Томас - 11, Горан Драгич - 10, Браун - 9, Гриффин - 9, Клэкстон - 8, Миллз - 8, Драммонд, Дюк, Дюрант, Ирвинг, Симмонс, Харрис, Шарп, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2022, среда. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
129 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 39, Расселл - 22, Бисли - 20, Принс - 11, Беверли - 10, Рид - 9, Макдэниелс - 8, Ноуэлл - 5, Маклафлин - 3, Вандербилт - 2, Больмаро, Лейман, Найт, Окоги, Райт, Эдвардс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Ли - 15, Пэйтон II - 14, Куминга - 13, Пул - 12, Уиггинс - 12, Муди - 6, Тоскано-Андерсон - 4, Луни - 2, Портер - 2, Бьелица, Грин, Игуодала, Кьоцца, Томпсон, Уайзмен, Уэзерспун
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