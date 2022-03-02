«Голден Стэйт» крупно проиграл «Миннесоте», «Бруклин» уступил «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Миннеаполисе (США), в котором на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержала «Миннесота» со счётом 129:114.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Карл-Энтони Таунс – 39 очков. У «Голден Стэйт» выделился Стефен Карри, на его счету 34 очка.
В параллельном матче в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» провёл игру с «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 113:100.
Самым результативным игроком у «Клипперс» стал Ивица Зубац, набравший 22 очка и 12 подборов. Лучше всех у «Хьюстона» выступил Джелен Грин, у него 20 очков.
Также «Торонто Рэпторс» обыграл «Бруклин Нетс» (109:108), «Атланта Хоукс» уступила «Бостон Селтикс», а «Вашингтон Уизардс» выиграл у «Детройт Пистонс» (116:113).
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