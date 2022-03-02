Джеймс Харден: я один из лучших партнёров по команде в истории НБА

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден признался, что не понимает, почему у него репутация плохого партнёра по команде.



«Я не знаю, в чём дело. Нужно спросить у СМИ, это они говорят о подобном. Мне кажется, что я один из лучших партнёров по команде в истории НБА, как на площадке, так и за её пределами. Если сложилась подобная ситуация, это не означает, что я плохой партнёр. Я считаю, что должен делать то, что лучше для моей карьеры, помогать себе и быть счастливым. Это не говорит о том, что я плохой напарник по команде», — приводит слова Хардена Fadeaway World.



Напомним, Харден перешёл в «Филадельфию» из «Бруклин Нетс». До этого он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.