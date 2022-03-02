Леброн Джеймс эмоционально высказался после третьего поражения «Лейкерс» подряд
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал ситуацию в команде после поражения от «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
«У нас впереди ещё есть матчи. Пока вы не растопчете меня, не отрубите мне голову и не закопаете в землю, у меня будет шанс. Я уверен в себе. Мы должны выходить и побеждать, играть лучше. Но пока не закончились матчи, у нас есть шанс», — приводит слова Леброна Джеймса ESPN.
Напомним, встреча завершилась со счётом 109:104 в пользу «Даллас Маверикс». Леброн Джеймс в этом матче оформил дабл-дабл, набрав 26 очков и 12 подборов.
«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел третье поражение подряд и занимает девятую позицию в турнирной таблице Западной конференции. На счету «Лейкерс» 27 побед и 34 поражения.
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