«Виртус» предложил контракт на € 1,5 млн уехавшему игроку ЦСКА

Итальянский клуб «Виртус» предложил защитнику ЦСКА Дэниэлу Хэкетту контракт на € 1,5 млн до конца сезона-2022/2023, сообщает Sportando. Как сообщает источник, если Хэкетт сможет договориться о расторжении контракта в ближайшее время, то может начать выступления за «Виртус» уже в этом сезоне. Дедлайн на подписание игроков в Еврокубке наступает 8 марта.
Ранее уже сообщалось об интересе к Хэкетту со сторону «Валенсии». Кроме того, сообщалось, что игрок покинул расположение армейцев.
Напомним, в январе Хэкетт два раза подряд был признан MVP тура Евролиги. В матче с АСВЕЛом (90:83) Дэниэл набрал 27 очков (6/8 двухочковых, 3/4 трёхочковых, 6/7 штрафных), пять подборов и четыре передачи при рейтинге эффективности 38 баллов (лучший результат в карьере). Он дважды подряд был признан самым ценным игроком тура, хотя до этого ни разу за всё время выступлений в Евролиге не получал этот статус.
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