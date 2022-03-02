Баркли: Брайант практически стал ведущим шоу Inside the NBA
Поделиться
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал, что легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант после завершения спортивной карьеры практически подписал контракт на роль ведущего шоу Inside the NBA.
«Коби Брайант практически подписал с нами контракт, однако затем ему сказали, что придётся участвовать в большом количестве радиошоу. Я, например, работаю на радио каждый день с понедельника по четверг. И он ответил, что не хочет этим заниматься.
Думаю, не больше десятка человек в курсе, что Коби фактически подписал с нами контракт. Ему сказали: «Нужно продвигать шоу, Коби». А он ответил, что не будет этим заниматься. Такой итог», — рассказал Баркли в эфире The Volume.
Комментарии
- 2 марта 2022
-
15:11
-
14:51
-
14:36
-
13:42
-
12:54
-
12:18
-
11:31
-
10:52
-
09:43
-
08:55
-
08:01
-
00:02
- 1 марта 2022
-
23:31
-
22:37
-
21:45
-
20:32
-
19:33
-
18:02
-
17:45
-
16:57
-
16:08
-
15:02
-
13:36
-
11:53
-
10:40
-
09:13
-
06:45
-
06:04
-
00:01
- 28 февраля 2022
-
22:54
-
20:53
-
19:54
-
19:07
-
18:40
-
18:13
Партнерский контент