Баркли: Брайант практически стал ведущим шоу Inside the NBA

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал, что легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант после завершения спортивной карьеры практически подписал контракт на роль ведущего шоу Inside the NBA.



«Коби Брайант практически подписал с нами контракт, однако затем ему сказали, что придётся участвовать в большом количестве радиошоу. Я, например, работаю на радио каждый день с понедельника по четверг. И он ответил, что не хочет этим заниматься.



Думаю, не больше десятка человек в курсе, что Коби фактически подписал с нами контракт. Ему сказали: «Нужно продвигать шоу, Коби». А он ответил, что не будет этим заниматься. Такой итог», — рассказал Баркли в эфире The Volume.