Marca: Уилл Клайберн может перейти в «Реал»

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании контракта с разыгрывающим ЦСКА Уиллом Клайберном, сообщает Marca. По информации источника, мадридский клуб хочет подписать контракт с американцем уже в ближайшее время.



Ранее сообщалось, что Клайберн может покинуть расположение ЦСКА в ближайшее время из-за ситуации на Украине.



Действующий контракт Клайберна истекает по окончании сезона-2021/2022.



В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора.



Клайберн выступает в составе ЦСКА с 2017 года. Вместе с командой в 2019 году Клайберн стал чемпионом Евролиги, получив награду MVP «Финала четырёх».



ЦСКА в нынешнем розыгрыше Евролиги занимает шестое место в таблице регулярного чемпионата. «Зенит» находится на пятой строчке.

