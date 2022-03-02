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Marca: Уилл Клайберн может перейти в «Реал»

Marca: Уилл Клайберн может перейти в «Реал»
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Мадридский «Реал» заинтересован в подписании контракта с разыгрывающим ЦСКА Уиллом Клайберном, сообщает Marca. По информации источника, мадридский клуб хочет подписать контракт с американцем уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Клайберн может покинуть расположение ЦСКА в ближайшее время из-за ситуации на Украине.

Действующий контракт Клайберна истекает по окончании сезона-2021/2022.

В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора.

Клайберн выступает в составе ЦСКА с 2017 года. Вместе с командой в 2019 году Клайберн стал чемпионом Евролиги, получив награду MVP «Финала четырёх».

ЦСКА в нынешнем розыгрыше Евролиги занимает шестое место в таблице регулярного чемпионата. «Зенит» находится на пятой строчке.

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