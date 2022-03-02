Стивен Эй Смит призвал власти Нью-Йорка разрешить Ирвингу участвовать в домашних матчах

Известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, которому до сих пор не разрешают принимать участие в домашних матчах команды из-за коронавирусных ограничений, введённых властями Нью-Йорка.

«Я критиковал Кайри Ирвинга за отказ от вакцинации. Я не отказываюсь от своих слов. Но это не значит, что Нью-Йорк поступил с ним правильно. Они не должны были запрещать ему играть в «Барклайс-центре». Этот закон Нью-Йорка – фикция и глупость. Мэр Нью-Йорка должен заняться этим вопросом. Нужно разрешить Кайри Ирвингу играть, причём немедленно», – сказал Смит.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что в Нью-Йорке будут изменены правила, касающиеся обязательной вакцинации местных жителей.