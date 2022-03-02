Bleacher Report: Уэстбрук и «Лейкерс» заинтересованы в обмене

Издание Bleacher Report со ссылкой на свои источники сообщает о том, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук и «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересованы в том, чтобы прекратить сотрудничество.

После 61 игры регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 27 побед и 34 поражения.

Звёздный разыгрывающий может активировать опцию игрока и заработать $ 47,1 млн за следующий сезон. Его показатели на данный момент составляют 18,1 очка, 7,7 подбора и 7,3 передачи в среднем за игру.

Ранее лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал ситуацию в команде после поражения от «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.