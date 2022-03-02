Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Bleacher Report: Уэстбрук и «Лейкерс» заинтересованы в обмене

Bleacher Report: Уэстбрук и «Лейкерс» заинтересованы в обмене
Комментарии

Издание Bleacher Report со ссылкой на свои источники сообщает о том, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук и «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересованы в том, чтобы прекратить сотрудничество.

После 61 игры регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 27 побед и 34 поражения.

Звёздный разыгрывающий может активировать опцию игрока и заработать $ 47,1 млн за следующий сезон. Его показатели на данный момент составляют 18,1 очка, 7,7 подбора и 7,3 передачи в среднем за игру.

Ранее лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал ситуацию в команде после поражения от «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Новость по теме
Леброн Джеймс эмоционально высказался после третьего поражения «Лейкерс» подряд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022