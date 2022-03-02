Игрока «Сан-Антонио» оштрафовали на $ 20 тыс. за бросок мячом в судью

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Деджонте Мюррэй получил штраф в $ 20 тыс. за то, что во время игры с «Мемфис Гриззлиз» (105:118) бросил мяч в одного из арбитров.

Инцидент произошёл в концовке встречи, когда судьи зафиксировали нарушение на Джа Моранте, который прорывался к кольцу. Во время паузы мяч отскочил к Мюррэю, который кинул его в сторону арбитра и попал ему в ногу. После этого защитник был удалён с площадки.

В этом сезоне 25-летний баскетболист набирает 20,1 очка, 9,4 передачи и 8,3 подбора в среднем за игру.

После 62 игр регулярного чемпионата «Сан-Антонио» занимает лишь 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 24 победы и 38 поражений.