«Денвер» прервал победную серию, уступив «Оклахоме». «Юта» в овертайме обыграла «Хьюстон»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча завершилась победой гостей со счётом 119:107, из-за чего хозяева прервали свою 6-матчевую победную серию.
Самый значительный вклад в победу «Оклахомы» внёс разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, набравший 29 очков и совершивший 7 подборов и 5 передач. Наиболее результативным в составе «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 22 очков, 16 подборов и 4 передач.
Напомним, «Денвер Наггетс» (36-26) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Оклахома-Сити Тандер» (20-42) – идёт на 14-й позиции.
В другой ранее завершившейся встрече «Юта Джаз» на выезде лишь в овертайме смогла победить последнюю команду Запада — «Хьюстон Рокетс» (132:127).
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