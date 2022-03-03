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«Денвер» прервал победную серию, уступив «Оклахоме». «Юта» в овертайме обыграла «Хьюстон»

«Денвер» прервал победную серию, уступив «Оклахоме». «Юта» в овертайме обыграла «Хьюстон»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча завершилась победой гостей со счётом 119:107, из-за чего хозяева прервали свою 6-матчевую победную серию.

Самый значительный вклад в победу «Оклахомы» внёс разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, набравший 29 очков и совершивший 7 подборов и 5 передач. Наиболее результативным в составе «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 22 очков, 16 подборов и 4 передач.

Напомним, «Денвер Наггетс» (36-26) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Оклахома-Сити Тандер» (20-42) – идёт на 14-й позиции.

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2022, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 22, Хиланд - 19, Форбс - 18, Гордон - 9, Риверс - 9, Грин - 8, Бартон - 6, Грин - 6, Казинс - 6, Моррис - 4, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Рид, Ховард, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Роби - 26, Манн - 13, Базли - 12, Крейчи - 9, Маледон - 9, Покушевски - 9, Sarr - 6, Waters III - 6, Гидди, Джером, Дорт, Мускала, Робинсон-Эрл, Уиггинс, Уильямс, Фэйворс

В другой ранее завершившейся встрече «Юта Джаз» на выезде лишь в овертайме смогла победить последнюю команду Запада — «Хьюстон Рокетс» (132:127).

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2022, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
127 : 132
ОТ
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Хьюстон Рокетс: Грин - 27, Вуд - 24, Мартин - 20, Портер - 16, Мэтьюз - 14, Тэйт - 9, Нваба - 8, Шенгюн - 5, Кристофер - 4, Queen, Гаруба, Гордон, Никс, Уолл, Фернанду, Шрёдер
Юта Джаз: Митчелл - 37, Гобер - 27, Богданович - 18, Конли - 15, Кларксон - 14, О'Нил - 9, Хаус - 5, Уайтсайд - 4, Гэй - 3, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Пэскелл, Форрест, Эрнангомес
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