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Источник: Хавьер Паскуаль может подписать контракт с «Маккаби»

Источник: Хавьер Паскуаль может подписать контракт с «Маккаби»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль может подписать контракт с израильским «Маккаби», сообщает инсайдер Неманя Жорич в своём «твиттере».

Недавно «Маккаби» отправил в отставку главного тренера Яниса Сферопулоса.

Напомним, ранее санкт-петербургский «Зенит» разрешил своим иностранным игрокам и сотрудникам покинуть Россию. Клуб дал возможность представителям команды из других стран покинуть Россию, если не чувствуют себя в безопасности. При этом контракты с ними не будут расторжены.

Позже Евролига официально приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в турнире на неопределённый срок. Кроме того, Евролига приняла решение аннулировать результаты российских клубов в регулярном чемпионате в случае неблагоприятного развития ситуации на Украине.

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