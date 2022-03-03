Источник: Хавьер Паскуаль может подписать контракт с «Маккаби»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль может подписать контракт с израильским «Маккаби», сообщает инсайдер Неманя Жорич в своём «твиттере».
Недавно «Маккаби» отправил в отставку главного тренера Яниса Сферопулоса.
Напомним, ранее санкт-петербургский «Зенит» разрешил своим иностранным игрокам и сотрудникам покинуть Россию. Клуб дал возможность представителям команды из других стран покинуть Россию, если не чувствуют себя в безопасности. При этом контракты с ними не будут расторжены.
Позже Евролига официально приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в турнире на неопределённый срок. Кроме того, Евролига приняла решение аннулировать результаты российских клубов в регулярном чемпионате в случае неблагоприятного развития ситуации на Украине.
Новость по теме«Зенит» разрешил всем иностранным игрокам покинуть Россию
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