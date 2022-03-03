Харден — о «Филадельфии»: здесь всё по-другому. Тут я должен стать лучшей версией себя

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден рассказал, как он ощущает себя в новой команде. Игрок провёл уже три встречи за «Филадельфию» и во всех из них праздновал победу.

Сегодня «Сиксерс» дома обыграли «Нью-Йорк Никс» (123:108), а сам Харден набрал 29 очков, 9 передач и 9 подборов.

«Я чувствую, что вы можете поставить меня в любое место на площадке, и я впишусь в него. Здесь всё по-другому. Моя задача здесь — быть лучшим Джеймсом Харденом, каким я могу быть, во всех аспектах», — приводит слова Хардена ESPN.

Напомним, Харден перешёл в «Филадельфию» из «Бруклин Нетс». До этого он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.