Харден — о «Филадельфии»: здесь всё по-другому. Тут я должен стать лучшей версией себя
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Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден рассказал, как он ощущает себя в новой команде. Игрок провёл уже три встречи за «Филадельфию» и во всех из них праздновал победу.
Сегодня «Сиксерс» дома обыграли «Нью-Йорк Никс» (123:108), а сам Харден набрал 29 очков, 9 передач и 9 подборов.
«Я чувствую, что вы можете поставить меня в любое место на площадке, и я впишусь в него. Здесь всё по-другому. Моя задача здесь — быть лучшим Джеймсом Харденом, каким я могу быть, во всех аспектах», — приводит слова Хардена ESPN.
Напомним, Харден перешёл в «Филадельфию» из «Бруклин Нетс». До этого он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.
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