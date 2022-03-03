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Евролига примет решение по поводу российских клубов 21 марта

Евролига примет решение по поводу российских клубов 21 марта
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Стало известно, что окончательное решение по поводу участия российских клубов в Евролиге будет принято 21 марта.

Если нынешняя ситуация не изменится в лучшую сторону, представители России не будут участвовать в оставшейся части сезона-2021/22 Евролиги и Еврокубка.

Последний свободный день для переноса игр регулярного чемпионата — 14 апреля, сообщают представители Евролиги. Однако в исключительных обстоятельствах этот срок может быть продлён.

Санкт-петербургский «Зенит» занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата — у российского клуба 23 встречи, в которых одержано 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением подопечных Хавьера Паскуаля.

Московский ЦСКА идёт шестым с 14 победами и десятью поражениями. Казанский УНИКС после 25 матчей занимает восьмую позицию в турнирной таблице, имея в своём активе 13 побед и 12 поражений.

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