Sportando: Евролига перенесла «Финал четырёх» в Белград

Стало известно, что Евролига перенесла «Финал четырёх» из Берлина (Германия) в Белград (Сербия). Об этом сообщает издание Sportando.
Ранее сообщалось, что заместитель мэра Белграда Горан Весич предложил заменить Берлин на Белград, поскольку из-за текущей эпидемиологической ситуации в столице Германии присутствие болельщиков на трибунах было бы невозможным. Белград же, в свою очередь, дал гарантию присутствия зрителей на трибунах «Финала четырёх».
Решающие матчи нынешнего сезона Евролиги пройдут 19-21 мая на «Штарк Арене». Соревнования впервые пройдут с четверга по субботу.
Ранее Евролига официально приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в турнире на неопределённый срок. Кроме того, Евролига приняла решение аннулировать результаты российских клубов в регулярном чемпионате в случае неблагоприятного развития ситуации на Украине.
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