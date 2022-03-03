Sportando: Евролига перенесла «Финал четырёх» в Белград

Стало известно, что Евролига перенесла «Финал четырёх» из Берлина (Германия) в Белград (Сербия). Об этом сообщает издание Sportando.

Ранее сообщалось, что заместитель мэра Белграда Горан Весич предложил заменить Берлин на Белград, поскольку из-за текущей эпидемиологической ситуации в столице Германии присутствие болельщиков на трибунах было бы невозможным. Белград же, в свою очередь, дал гарантию присутствия зрителей на трибунах «Финала четырёх».

Решающие матчи нынешнего сезона Евролиги пройдут 19-21 мая на «Штарк Арене». Соревнования впервые пройдут с четверга по субботу.

Ранее Евролига официально приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в турнире на неопределённый срок. Кроме того, Евролига приняла решение аннулировать результаты российских клубов в регулярном чемпионате в случае неблагоприятного развития ситуации на Украине.