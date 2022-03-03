Иван Лазарев возобновил карьеру и подписал контракт с МБА

Центровой Иван Лазарев подписал контракт с московским клубом МБА и будет выступать в Суперлиге, сообщает официальный сайт команды.



В составе ЦСКА Лазарев становился победителем Евролиги и дважды выигрывал Единую лигу ВТБ.



Всего в послужном списке Лазарева такие команды, как «Зенит», «Рязань», ЦСКА, «Парма» и «Руна». Последние полтора года Лазарев брал паузу в спортивной карьере, играя в любительских клубах Москвы и занимаясь комментаторской деятельностью в сфере киберспорта. Последним местом работы Лазарева был российский киберспортивный клуб Virtus.pro, где он выполнял роль спортивного директора.



Первый матч в составе МБА Лазарев проведёт 5 марта. Соперником МБА будет действующий победитель Суперлиги 1 «Самара».