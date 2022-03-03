Иван Лазарев возобновил карьеру и подписал контракт с МБА
Поделиться
Центровой Иван Лазарев подписал контракт с московским клубом МБА и будет выступать в Суперлиге, сообщает официальный сайт команды.
В составе ЦСКА Лазарев становился победителем Евролиги и дважды выигрывал Единую лигу ВТБ.
Всего в послужном списке Лазарева такие команды, как «Зенит», «Рязань», ЦСКА, «Парма» и «Руна». Последние полтора года Лазарев брал паузу в спортивной карьере, играя в любительских клубах Москвы и занимаясь комментаторской деятельностью в сфере киберспорта. Последним местом работы Лазарева был российский киберспортивный клуб Virtus.pro, где он выполнял роль спортивного директора.
Первый матч в составе МБА Лазарев проведёт 5 марта. Соперником МБА будет действующий победитель Суперлиги 1 «Самара».
Комментарии
- 3 марта 2022
-
20:16
-
19:53
-
18:51
-
17:41
-
16:47
-
15:51
-
14:48
-
13:46
-
12:31
-
12:06
-
10:42
-
09:34
-
08:37
-
07:23
-
06:40
-
00:32
- 2 марта 2022
-
23:42
-
22:47
-
21:58
-
20:25
-
19:52
-
18:29
-
17:15
-
16:55
-
15:11
-
14:51
-
14:36
-
13:42
-
12:54
-
12:18
-
11:31
-
10:52
-
09:43
-
08:55
-
08:01
Партнерский контент