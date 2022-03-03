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Источник: в «Парме» определились с кандидатурой нового главного тренера

Источник: в «Парме» определились с кандидатурой нового главного тренера
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Старший тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков может стать новым главным тренером команды после ухода Казиса Максвитиса, сообщает Metaratings со ссылкой на слова источника, знакомого с ситуацией. Напомним, Максвитис покинул команду в конце февраля из-за ситуации на Украине.

Помимо Максивтиса, команду покиунли Адас Юшкявичюс и Эйгирдас Жукаускас. Кроме того, как сообщалось, американец Джеремайя Хилл уже покинул Пермь, а поляк Марсель Понитка и представитель Латвии Марекс Мейерис после выступлений за свои национальные команды не вернутся в Российскую Федерацию. Помимо этого, команду покиунл и белорусский центровой Артём Параховский, что привело к отсутствию легионеров в расположении пермского клуба.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» после 11 сыгранных матчей занимает пятое место. В активе клуба из Перми 7 побед и 4 поражения. Возглавляет турнирную таблицу казанский УНИКС.

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