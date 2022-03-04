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Дабл-дабл Янга помог «Атланте» победить «Чикаго»

Дабл-дабл Янга помог «Атланте» победить «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Атланте (США), в котором на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» принимала «Чикаго Буллз». Победу в нём одержала «Атланта» со счётом 130:124.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Трей Янг – 39 очков и 13 передач. Также дабл-дабл заработал Клинт Капела (12 очков и 11 подборов). У «Чикаго» выделился Демар Дерозан, на его счету 22 очка. Никола Вучевич же заработал дабл-дабл (21 очко и 11 подборов).

В параллельном матче в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Рэпторс» провёл игру с «Детройт Пистонс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 108:106.

Самым результативным игроком у «Детройта» стал Джерами Грант, набравший 26 очков. Также стоит отметить Кейда Каннингема, у которого дабл-дабл (22 очка и 12 подборов). Лучше всех у «Торонто» выступил Паскаль Сиакам, у него 28 очков. Скотти Барнс заработал дабл-дабл (21 очко и 10 подборов).

Также «Майами Хит» обыграл «Бруклин Нетс» (113:107), «Мемфис Гриззлиз» уступил «Бостон Селтикс» (107:120).

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
106 : 108
Детройт Пистонс
Детройт
Торонто Рэпторс: Сиакам - 28, Барнс - 21, Ачиува - 18, Трент-мл. - 14, Флинн - 11, Буше - 5, Бэнтон - 5, Берч - 2, Михайлюк - 2, Ануноби, Бонга, Ванвлит, Ватанабэ, Джонсон, Уилсон, Шампани, Янг
Детройт Пистонс: Грант - 26, Бей - 23, Каннингем - 22, Диалло - 11, Стюарт - 10, Макгрудер - 6, Джозеф - 5, Олиник - 5, Багли III, Гарза, Джексон, Ли, Ливерс, Пикетт, Смит, Хейз
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 113
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Дюрант - 31, Браун - 21, Миллз - 14, Горан Драгич - 9, Драммонд - 8, Карри - 8, Томас - 6, Олдридж - 5, Джонсон - 3, Клэкстон - 2, Гриффин, Дюк, Ирвинг, Симмонс, Харрис, Шарп, Эдвардс
Майами Хит: Адебайо - 30, Хироу - 27, Мартин - 22, Страс - 21, Дедмон - 6, Винсент - 5, Юртсевен - 2, Smart, Батлер, Гай, Лоури, Моррис, Оладипо, Робинсон, Такер, Хайсмит, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 120
Финикс Санз
Финикс
Кливленд Кавальерс: Аллен - 25, Осман - 23, Гарлэнд - 19, Рубио - 15, Лав - 14, Маркканен - 14, Окоро - 5, Валентайн, Дэвис, Мобли, Нембхард, Пэнгос, Секстон, Стивенс, Уиндлер, Уэйд, Фалль
Финикс Санз: Букер - 35, Пол - 17, Эйтон - 16, Джонсон - 14, Макги - 13, Бриджес - 11, Краудер - 7, Пэйн - 7, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шамет, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 107
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Хорфорд - 21, Смарт - 18, Уайт - 12, Уильямс - 11, Уильямс - 10, Тайс - 6, Притчард - 5, Ryan, Браун, Корнет, Мартин, Несмит, Томас, Фиттс, Хозер
Мемфис Гриззлиз: Морант - 38, Джексон - 20, Бейн - 17, Кларк - 9, Андерсон - 6, Мелтон - 5, Уильямс - 5, Адамс - 4, Джонс - 3, Альдама, Брукс, Калвер, Кончар, Пон, Терри, Тийе, Тиллман
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