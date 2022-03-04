Дабл-дабл Янга помог «Атланте» победить «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Атланте (США), в котором на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» принимала «Чикаго Буллз». Победу в нём одержала «Атланта» со счётом 130:124.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Трей Янг – 39 очков и 13 передач. Также дабл-дабл заработал Клинт Капела (12 очков и 11 подборов). У «Чикаго» выделился Демар Дерозан, на его счету 22 очка. Никола Вучевич же заработал дабл-дабл (21 очко и 11 подборов).



В параллельном матче в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Рэпторс» провёл игру с «Детройт Пистонс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 108:106.



Самым результативным игроком у «Детройта» стал Джерами Грант, набравший 26 очков. Также стоит отметить Кейда Каннингема, у которого дабл-дабл (22 очка и 12 подборов). Лучше всех у «Торонто» выступил Паскаль Сиакам, у него 28 очков. Скотти Барнс заработал дабл-дабл (21 очко и 10 подборов).



Также «Майами Хит» обыграл «Бруклин Нетс» (113:107), «Мемфис Гриззлиз» уступил «Бостон Селтикс» (107:120).