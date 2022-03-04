Димитрис Итудис отреагировал на уход Дэниэла Хэкетта

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал решение итальянского разыгрывающего Дэниэла Хэкетта покинуть московскую команду.



«Это были замечательные четыре года, и мне было приятно работать с Дэни Хэкеттом, вместе побеждать, вместе праздновать, противостоять соперникам. Мы счастливы, что он приехал сюда, стал частью семьи, выиграл свой первый титул Евролиги, получил награды MVP, помог нам победить. Дани и его семье хочу пожелать удачи и здоровья», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.



В нынешнем сезоне Евролиги Хэкетт в среднем за матч набирал 8,5 очка и 2,6 передачи. Дэниэл дважды подряд признавался самым ценным игроком тура, до этого ни разу за время выступления в Евролиге не получая этот статус. Игрок продолжит карьеру в итальянском клубе «Виртус».

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