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Владимир Гомельский назвал лучшего тяжёлого форварда европейского баскетбола всех времён

Владимир Гомельский назвал лучшего тяжёлого форварда европейского баскетбола всех времён
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос, кого считает «лучшим тяжёлым крайним форвардом европейского баскетбола всех времён».

«Саша Волков», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Александр Волков начинал карьеру в киевском клубе «Строитель». За время профессиональной деятельности поиграл в Национальной баскетбольной ассоциации и в европейском баскетболе. Является олимпийским чемпионом 1988 года. В 2021 году был включён в Зал славы ФИБА.

Не так давно Гомельский поделился мыслями о командах, которые могли бы занять места эстонского клуба «Калев» и польского коллектива «Зелёна-Гура», которые приняли решение покинуть ряды участников Единой лиги ВТБ.

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