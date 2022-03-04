Владимир Гомельский назвал лучшего тяжёлого форварда европейского баскетбола всех времён

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос, кого считает «лучшим тяжёлым крайним форвардом европейского баскетбола всех времён».



«Саша Волков», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Александр Волков начинал карьеру в киевском клубе «Строитель». За время профессиональной деятельности поиграл в Национальной баскетбольной ассоциации и в европейском баскетболе. Является олимпийским чемпионом 1988 года. В 2021 году был включён в Зал славы ФИБА.



Не так давно Гомельский поделился мыслями о командах, которые могли бы занять места эстонского клуба «Калев» и польского коллектива «Зелёна-Гура», которые приняли решение покинуть ряды участников Единой лиги ВТБ.