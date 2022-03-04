Эксперт — о Леброне: надежды не осталось, нет нужды нагружать старика

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.



«В какой-то момент «Лейкерс», возможно, придётся подумать о закрытии Леброна! Надежды больше не осталось, нет нужды нагружать старика, следующий сезон для которого в лиге станет 20-м. Вдобавок ко всему он играет с травмой колена! Нужен серьёзный разговор», — написал Перкинс на своей официальной странице в «Твиттере».



В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» уступили «Лос-Анджелес Клипперс» (111:132). Леброн в той встрече набрал 26 очков, совершил 8 подборов и отдал 4 результативные передачи. Ранее Джеймс высказался об этом поражении.

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