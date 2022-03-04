«Продолжаем получать заявки от команд на включение в турнир». Кущенко — о Единой лиге ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что турнир продолжает получать заявки от команд на включение в состав участников на следующий сезон.
«Заявки на включение в состав участников остаются, большинство — от российских клубов. Да, из состава участников вышел эстонский «Калев», но «Цмоки-Минск» и «Астана» подтвердили, что остаются, и ждут возобновления чемпионата после паузы. С ними никаких проблем нет», — приводит слова Кущенко ТАСС.
Напомним, эстонский «Калев» принял решение отказаться от участия в Единой лиге ВТБ. Все результаты матчей клуба в Единой лиге ВТБ будут аннулированы. Матчи польской «Зелены Гуры», которая приостановила своё участие в лиге, были отложены.
Также ранее стало известно, что 5-7 марта чемпионат Единой Лиги ВТБ продолжится согласно утверждённому календарю.
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