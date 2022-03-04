«Зенит» подпишет контракт с 25-летним американским баскетболистом

Петербургский «Зенит» подпишет контракт с 25-летний американским форвардом Аароном Карвером. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на два источника.

Карвер ранее выступал в «Новосибирске», в среднем набирая 12,7 очка и делая 13,3 подбора за матч.

Отметим, что также с командой тренируются россияне Сергей Моня, Егор Вяльцев и Виталий Фридзон. Клуб планирует подписать соглашения с ними в ближайшее время.

Напомним, сегодня, 4 марта, стало известно, что испанская «Валенсия», сербский «Партизан» и итальянский «Виртус» могут попасть в Евролигу, заменив ЦСКА, УНИКС и «Зенит». Петербуржцы имеют соглашение с европейским турниром лишь на один год и могут покинуть его. В данный момент их участие в соревнованиях приостановлено на неопределённый срок.