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«Олимпия Милан» в матче Евролиги обыграла «Панатинаикос». «Олимпиакос» вышел на 4-е место

«Олимпия Милан» в матче Евролиги обыграла «Панатинаикос». «Олимпиакос» вышел на 4-е место
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Вчера, 4 марта, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги. В рамках 27-го тура «Панатинаикос» на домашней площадке принимал «Олимпию» из Милана. Встреча завершилась со счётом 76:75 в пользу итальянской команды.

Греческий «Олимпиакос», идущий в зоне плей-офф, в матче 25-го тура на выезде встречался с мюнхенской «Баварией». Встреча завершилась с комфортным преимуществом греков со счётом 98:88.

Все матчи российских клубов в 27-м туре Евролиги, напомним, были перенесены. 4 марта московский ЦСКА должен был дома принять мадридский «Реал».

Ранее Евролига официально приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» на неопределённый срок. По последней информации в следующем сезоне российские клубы могут заменить сербский «Партизан», испанская «Валенсия» и «Виртус» из итальянской Болоньи.

Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
04 марта 2022, пятница. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
75 : 76
Олимпия Милан
Милан, Италия
Панатинаикос: Недович - 19, Папаяннис - 11, Уайт - 11, Макон - 9, Сент-Рос - 9, Каввадас - 7, Каселакис - 7, Эванс - 2, Авдалас, Бохоридис, Манцукас, Хугкас
Олимпия Милан: Дилэйни - 15, Хайнс - 13, Риччи - 10, Родригес - 9, Дэниелс - 8, Мелли - 8, Холл - 8, Грант - 3, Митоглу - 2, Альвити, Бентил, Тарчевски
Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 марта 2022, пятница. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
88 : 98
Олимпиакос
Пирей, Греция
Бавария: Рабит - 18, Лучич - 15, Хантер - 12, Хиллиард - 12, Ярамаз - 9, Томас - 8, Уолден - 6, Радошевич - 4, Шишко - 4, Джедович, Джордж, Обст
Олимпиакос: Дорси - 25, Везенков - 17, Мартин - 14, Слукас - 11, Фалль - 10, Ларенцакис - 9, Уолкап - 7, Папаниколау - 3, Маккиссик - 2, Жан-Шарль, Принтезис, Эйси
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