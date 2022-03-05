«Олимпия Милан» в матче Евролиги обыграла «Панатинаикос». «Олимпиакос» вышел на 4-е место

Вчера, 4 марта, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги. В рамках 27-го тура «Панатинаикос» на домашней площадке принимал «Олимпию» из Милана. Встреча завершилась со счётом 76:75 в пользу итальянской команды.

Греческий «Олимпиакос», идущий в зоне плей-офф, в матче 25-го тура на выезде встречался с мюнхенской «Баварией». Встреча завершилась с комфортным преимуществом греков со счётом 98:88.

Все матчи российских клубов в 27-м туре Евролиги, напомним, были перенесены. 4 марта московский ЦСКА должен был дома принять мадридский «Реал».

Ранее Евролига официально приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» на неопределённый срок. По последней информации в следующем сезоне российские клубы могут заменить сербский «Партизан», испанская «Валенсия» и «Виртус» из итальянской Болоньи.