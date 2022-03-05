Моня, Фридзон и Вяльцев стали игроками «Зенита»

«Зенит» из Санкт-Петербурга подписал контракты сразу с тремя игроками. В команду перешли Виталий Фридзон, Егор Вяльцев и Сергей Моня. Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».

«Состав основной команды БК «Зенит» пополнили три легенды отечественного баскетбола: защитники Виталий Фридзон (36 лет, 193 см), выступавший за сине-бело-голубых в прошлом сезоне, Егор Вяльцев (36 лет, 193 см), многие годы представлявший подмосковные «Химки», и Капитан Россия, многолетний капитан и лидер химчан, форвард Сергей Моня (38 лет, 202 см). Ожидается, что они примут участие уже в ближайшем матче.

В составе основной команды также готовятся к играм баскетболисты «Зенит-М» Михаил Бокарев, Павел Земский и Дмитрий Иванов», — говорится в сообщении клуба.