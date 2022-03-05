Puma приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола

Немецкая компания Puma официально объявила о немедленной приостановке контракта с Российской федерацией баскетбола. Об этом компания сообщила в официальном аккаунте в «Твиттере».



«Мы немедленно приостанавливаем действие контракта с Российской федерацией баскетбола», — гласит сообщение Puma. Кроме того, компания объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на территории РФ в связи с событиями на Украине.



Ранее ряд крупных компаний уже приостановил свою деятельность на территории России из-за ситуации на Украине. В частности, немецкий концерн по производству спортивной обуви и одежды adidas прекратил партнёрское соглашение с Российским футбольным союзом.