Puma приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола
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Немецкая компания Puma официально объявила о немедленной приостановке контракта с Российской федерацией баскетбола. Об этом компания сообщила в официальном аккаунте в «Твиттере».
«Мы немедленно приостанавливаем действие контракта с Российской федерацией баскетбола», — гласит сообщение Puma. Кроме того, компания объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на территории РФ в связи с событиями на Украине.
Ранее ряд крупных компаний уже приостановил свою деятельность на территории России из-за ситуации на Украине. В частности, немецкий концерн по производству спортивной обуви и одежды adidas прекратил партнёрское соглашение с Российским футбольным союзом.
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