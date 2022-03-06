56 очков и 10 подборов Леброна принесли «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 124:116, благодаря чему им удалось прервать 4-матчевую серию поражений.

В составе «Лейкерс» самый значительный вклад в победу внёс лёгкий форвард Леброн Джеймс, отметившийся дабл-даблом из 56 очков, 10 подборов и 3 передач. Наиболее результативным игроком «Уорриорз» стал разыгрывающий Стефен Карри – 30 очков, 4 подбора и 1 передача.

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» (43-21) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (28-35) – на девятом месте.

В других матчах «Даллас Маверикс» с минимальным перевесом обыграл «Сакраменто Кингз» (114:113), «Шарлотт Хорнетс» переиграл «Сан-Антонио Спёрс» (123:117), «Мемфис Гриззлиз» разгромил «Орландо Мэджик» (124:96), «Филадельфия Сиксерс» в гостях уступила «Майами Хит» (82:99), а «Миннесота Тимбервулвз» победила «Портленд Трэйл Блэйзерс» (135:121).