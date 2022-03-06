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56 очков и 10 подборов Леброна принесли «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт»

56 очков и 10 подборов Леброна принесли «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 124:116, благодаря чему им удалось прервать 4-матчевую серию поражений.

В составе «Лейкерс» самый значительный вклад в победу внёс лёгкий форвард Леброн Джеймс, отметившийся дабл-даблом из 56 очков, 10 подборов и 3 передач. Наиболее результативным игроком «Уорриорз» стал разыгрывающий Стефен Карри – 30 очков, 4 подбора и 1 передача.

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» (43-21) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (28-35) – на девятом месте.

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 56, Уэстбрук - 20, Энтони - 14, Монк - 12, Ривз - 10, Огастин - 6, Джонсон - 4, Хортон-Такер - 2, Ариза, Брэдли, Бэйзмор, Габриэль, Джонс, Дэвис, Нанн, Ховард, Эллингтон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Пул - 23, Куминга - 18, Уиггинс - 14, Портер - 10, Муди - 9, Томпсон - 7, Тоскано-Андерсон - 5, Бьелица, Грин, Игуодала, Кьоцца, Ли, Луни, Пэйтон II, Уайзмен, Уэзерспун

В других матчах «Даллас Маверикс» с минимальным перевесом обыграл «Сакраменто Кингз» (114:113), «Шарлотт Хорнетс» переиграл «Сан-Антонио Спёрс» (123:117), «Мемфис Гриззлиз» разгромил «Орландо Мэджик» (124:96), «Филадельфия Сиксерс» в гостях уступила «Майами Хит» (82:99), а «Миннесота Тимбервулвз» победила «Портленд Трэйл Блэйзерс» (135:121).

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 01:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 113
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Динвидди - 36, Брансон - 23, Финни-Смит - 17, Грин - 12, Баллок - 11, Дав. Бертанс - 7, Пауэлл - 6, Браун - 2, Wright, Бёрк, Дончич, Клебер , Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Хардуэй-младший
Сакраменто Кингз: Фокс - 44, Сабонис - 15, Лайлз - 11, Дивинченцо - 10, Барнс - 9, Холидэй - 9, Холмс - 6, Мету - 5, Митчелл - 4, Джексон, Джонс, Дэвис, Кета, Лень, Лэмб, Харклесс
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
123 : 117
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Шарлотт Хорнетс: Розир - 31, Болл - 24, Вашингтон - 15, Харрелл - 15, Мартин - 12, Убре - 12, Бриджес - 10, Пламли - 4, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Макдэниелс, Ричардс, Томас, Тор, Хэйворд
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 33, Мюррей - 25, Васселл - 14, Пёлтль - 11, Примо - 10, Макдермотт - 8, Джонс - 6, Коллинс - 5, Уокер - 5, Steward, Бэйтс-Диоп, Вудард, Кейкок, Ландейл, Лэнгфорд, Ричардсон, Уискэмп
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
124 : 96
Орландо Мэджик
Орландо
Мемфис Гриззлиз: Морант - 25, Бейн - 24, Джонс - 14, Джексон - 13, Кларк - 11, Андерсон - 9, Мелтон - 9, Уильямс - 8, Тиллман - 5, Адамс - 4, Кончар - 2, Альдама, Брукс, Калвер, Пон, Терри, Тийе
Орландо Мэджик: Энтони - 19, Вагнер - 17, Вагнер - 15, Браздейкис - 12, Бамба - 10, Фульц - 6, Росс - 5, Океке - 4, Скофилд - 4, Хэмптон - 4, Айзек, Бол, Картер, Лопес, Саггс, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
99 : 82
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Батлер - 21, Хироу - 21, Винсент - 16, Мартин - 14, Страс - 9, Адебайо - 6, Робинсон - 6, Дедмон - 2, Такер - 2, Хайсмит - 2, Smart, Гай, Лоури, Моррис, Оладипо, Хаслем, Юртсевен
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 22, Макси - 17, Харрис - 16, Ньянг - 9, Грин - 6, Миллсэп - 4, Милтон - 4, Джо - 2, Коркмаз - 2, Powell, Браун, Бэсси, Джордан, Рид, Спрингер, Тибулл, Харден
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
135 : 121
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 36, Ноуэлл - 22, Бисли - 16, Макдэниелс - 16, Вандербилт - 14, Расселл - 14, Принс - 9, Рид - 6, Маклафлин - 2, Беверли, Больмаро, Лейман, Найт, Окоги, Райт, Эдвардс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 38, Williams - 21, Джонсон - 15, Маклемор - 13, Ойбанкс - 13, Уотфорд - 12, Эллеби - 9, Блевинс, Бледсо, Браун, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Нуркич, Уинслоу, Харт, Хьюз
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