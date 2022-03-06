«Зенит» сделал очередной ход на трансферном рынке, подписал американского форварда

«Зенит» из Санкт-Петербурга подписал контракт с 25-летним американским форвардом Аароном Карвером. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение будет действовать до окончания нынешнего сезона.



C 2015 по 2020 года игрок выступал в высшем дивизионе американской студенческой лиги NCAA, где являлся баскетболистом стартовой пятерки университета «Олд Доминион» штата Висконсин.

В минувшем сезоне Аарона дебютировал в европейском баскетболе. Форвард выступал в словенской Премьер-лиге KZS, где играл за клуб «Хопси Ползела». В течение чемпионата американец один раз признавался самым ценным игроком тура.



В 2021 году выступал в «Новосибирске», в среднем набирая 12,7 очка и делая 13,3 подбора за матч. Впервые за клуб из Санкт-Петербурга Карвар может сыграть уже сегодня, 6 марта, в матче с «Пармой».



Напомним, вчера «Зенит» подписал соглашения сразу с тремя игроками: в команду перешли Виталий Фридзон, Егор Вяльцев и Сергей Моня.



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