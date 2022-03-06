Гомельский рассказал, в чём российские молодые баскетболисты не уступают американским

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о студенческом и школьном баскетболе в США и работе российских спортшкол.
«Баскетбол был изобретён в США. Изначально задумывался как подвижная игра для студенческой молодёжи. Сильная баскетбольная команда — предмет гордости для вуза или школы. В разное время я видел своими глазами несколько десятков матчей школьных команд. Залы, организация, болельщики и самоотдача на очень высоком уровне.
15-16-летние игроки технически оснащены, атлетически подготовлены. В тактическом отношении делают на площадке самые простые взаимодействия. Наши команды в спортшколах не уступают американцам в коллективном атлетизме, но во всём остальном отстают. Именно в таком сравнении становится понятным направление улучшения работы российских детских и юношеских тренеров», — написал Владимир на своём официальном сайте.
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