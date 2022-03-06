Легендарный игрок НБА отреагировал на 56 очков, набранных Леброном Джеймсом

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон разместил новый пост в своём «твиттере», где высказался о высокой результативности лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса. В матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс набрал 56 очков и совершил 10 подборов.



«Леброн Джеймс просто завещал «Лейкерс» сегодня победить, набрав 56 очков и совершив 10 подборов! Он продолжает работать изо всех сил и вытворять вещи на баскетбольной площадке, которые мы никогда не видели прежде. И всё это в 37 лет!» — написал Джонсон.



Напомним, «Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» со счётом (124:116). Леброн стал самым результативным игроком в составе обеих команд, набрав 56 очков и совершив 10 подборов. Наиболее результативным игроком в составе «Уорриорз» был Стефен Карри – на его счету 30 очков, 4 подбора и 1 передача.

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