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Дончич рассказал, сколько ещё раз Адетокунбо получит приз MVP

Дончич рассказал, сколько ещё раз Адетокунбо получит приз MVP
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался по поводу лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, а также рассказал, кто был его кумиром в раннем возрасте.

«Яннис был MVP дважды. Думаю, он будет ещё пять раз. Великий игрок и человек.

Моим детским кумиром был Вассилис Спанулис. Играя в Европе, он был моим кумиром. Я всегда восхищался им. Поэтому я хотел взять номер 7, но не смог, потому что он был занят. Поэтому я взял номер 77», — приводит слова Дончича Basket News.

В феврале Дончич стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Уолт Беллами), набиравшим по меньшей мере 45 очков, 15 подборов и 5 передач дважды за календарный месяц, и первым после Чемберлена, который добился этого в январе 1966 года. Таким образом, подобное не удавалось никому на протяжении последних 56 лет.

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