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УНИКС уверенно обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ, «Зенит» одолел «Парму»

УНИКС уверенно обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ, «Зенит» одолел «Парму»
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Завершились матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанский УНИКС с разгромным счётом обыграл на своей площадке «Цмоки-Минск» — 98:56, а санкт-петербургский «Зенит» дома оказался сильнее «Пармы» — 82:75.

Самым результативным игроком матча в Казани стал хорват Марио Хезонья, оформивший трипл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 12 передач. Хозяева с самого начала лидировали в счёте и в конечном итоге одержали уверенную победу, выиграв каждую из четырёх четвертей. После 15 игр регулярного чемпионата УНИКС возглавляет турнирную таблицу, имея 13 побед и 2 поражения. «Цмоки-Минск» занимает 11-ю строчку (1 победа, 10 поражений).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
98 : 56
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
УНИКС: Хезонья - 25, Воронцевич - 20, Комолов - 12, Джекири - 11, Клименко - 10, Узинский - 9, Жбанов - 6, Зайцев - 3, Павлов - 2, Драковский, Мэйо
Цмоки-Минск: Борисевич - 12, Белянков - 11, Близнюк - 9, Стабровский - 7, Стубеда - 6, Эрнандес-Зиненко - 6, Коско - 3, Поролев - 2, Коратцов, Тростинецкий

Самым результативным игроком матча в Санкт-Петербурге стал Евгений Воронов из «Пармы» — 19 очков. «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 11 побед, 3 поражения. «Парма» идёт пятой (5-5).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
82 : 75
Парма
Пермь, Россия
Зенит: Бокарев, Вольхин, Д. Кулагин, Захаров, Земский, Зубков, Карасёв, Карванен, Карвер, Моня, Топтунов, Фридзон
Парма: Воронов, Жмако, Забелин, Клементьев, Куров, Лиходей, Перевалов, Платунов, Тучков, Шейко, Шестаков
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