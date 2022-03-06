УНИКС уверенно обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ, «Зенит» одолел «Парму»

Завершились матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанский УНИКС с разгромным счётом обыграл на своей площадке «Цмоки-Минск» — 98:56, а санкт-петербургский «Зенит» дома оказался сильнее «Пармы» — 82:75.

Самым результативным игроком матча в Казани стал хорват Марио Хезонья, оформивший трипл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 12 передач. Хозяева с самого начала лидировали в счёте и в конечном итоге одержали уверенную победу, выиграв каждую из четырёх четвертей. После 15 игр регулярного чемпионата УНИКС возглавляет турнирную таблицу, имея 13 побед и 2 поражения. «Цмоки-Минск» занимает 11-ю строчку (1 победа, 10 поражений).

Самым результативным игроком матча в Санкт-Петербурге стал Евгений Воронов из «Пармы» — 19 очков. «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 11 побед, 3 поражения. «Парма» идёт пятой (5-5).