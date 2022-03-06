Паскуаль: при любом ростере игроков тренер-профессионал должен искать пути к победе

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой». Напомним, санкт-петербургский коллектив одержал победу со счётом 82:75.

«30 минут мы играли очень хорошо, а в последней четверти остановились. Хочу поздравить игроков с победой, а также отметить всех новичков команды. Мне кажется, что играли нормально, но самое главное – мы победили. Мы понимаем тот путь, по которому надо идти дальше, чтобы продолжать побеждать. При любом ростере игроков тренер-профессионал должен искать пути к победе. В четвёртой четверти мы перестали набирать очки, поэтому пришлось находить другие варианты для атаки», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.