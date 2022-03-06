Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Паскуаль: при любом ростере игроков тренер-профессионал должен искать пути к победе

Паскуаль: при любом ростере игроков тренер-профессионал должен искать пути к победе
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой». Напомним, санкт-петербургский коллектив одержал победу со счётом 82:75.

«30 минут мы играли очень хорошо, а в последней четверти остановились. Хочу поздравить игроков с победой, а также отметить всех новичков команды. Мне кажется, что играли нормально, но самое главное – мы победили. Мы понимаем тот путь, по которому надо идти дальше, чтобы продолжать побеждать. При любом ростере игроков тренер-профессионал должен искать пути к победе. В четвёртой четверти мы перестали набирать очки, поэтому пришлось находить другие варианты для атаки», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Новость по теме
УНИКС уверенно обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ, «Зенит» одолел «Парму»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022