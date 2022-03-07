Дабл-дабл Вуда помог «Хьюстону» выиграть у «Мемфиса»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Хьюстоне (США), в котором на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Победу в нём одержал «Хьюстон» со счётом 123:112.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Кевин Портер – 29 очков. Кристиан Вуд же заработал дабл-дабл (28 очков и 13 подборов). У «Мемфиса» выделился Десмонд Бэйн, на его счету 28 очков.
В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Кливленд Кавальерс» провёл игру с «Торонто Рэпторс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 104:96.
Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Лаури Маркканен, набравший 22 очка и 12 подборов. Лучше всех у «Торонто» выступил Паскаль Сиакам, у него 24 очка. Скотти Барнс же заработал дабл-дабл (19 очков и 12 подборов).
Также «Вашингтон Уизардс» победил «Индиану Пэйсерс» (133:123) и «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Юте Джаз» (103:116).
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