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Дабл-дабл Вуда помог «Хьюстону» выиграть у «Мемфиса»

Дабл-дабл Вуда помог «Хьюстону» выиграть у «Мемфиса»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Хьюстоне (США), в котором на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Победу в нём одержал «Хьюстон» со счётом 123:112.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Кевин Портер – 29 очков. Кристиан Вуд же заработал дабл-дабл (28 очков и 13 подборов). У «Мемфиса» выделился Десмонд Бэйн, на его счету 28 очков.

В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Кливленд Кавальерс» провёл игру с «Торонто Рэпторс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 104:96.

Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Лаури Маркканен, набравший 22 очка и 12 подборов. Лучше всех у «Торонто» выступил Паскаль Сиакам, у него 24 очка. Скотти Барнс же заработал дабл-дабл (19 очков и 12 подборов).

Также «Вашингтон Уизардс» победил «Индиану Пэйсерс» (133:123) и «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Юте Джаз» (103:116).

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
104 : 96
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Маркканен - 22, Мобли - 20, Гарлэнд - 17, Осман - 17, Лав - 15, Аллен - 6, Дэвис - 3, Окоро - 2, Уэйд - 2, Гудвин, ЛеВерт, Нембхард, Рондо, Секстон, Стивенс, Уиндлер, Фрейзер
Торонто Рэпторс: Сиакам - 24, Буше - 21, Барнс - 19, Трент-мл. - 19, Ачиува - 8, Берч - 5, Ануноби, Бонга, Брукс, Бэнтон, Ванвлит, Ватанабэ, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани, Янг
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
133 : 123
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 25, Кузма - 23, Колдуэлл-Поуп - 19, Смит - 13, Авдия - 10, Гэффорд - 10, Саторански - 10, Кисперт - 9, Гилл - 6, Нето - 5, Хатимура - 3, Бил, Брайант, Кэри, Тодд, Уинстон, Ээи
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 27, Битадзе - 20, Хилд - 19, Смит - 15, Халибёртон - 15, Вашингтон - 11, Бриссетт - 8, Джексон - 6, Taylor - 2, Stephenson, Sykes, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 116
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Покушевски - 12, Sarr - 11, Базли - 11, Уиггинс - 11, Маледон - 7, Waters III - 6, Крейчи - 6, Манн - 6, Гидди, Джером, Дорт, Мускала, Роби, Робинсон-Эрл, Уильямс, Фэйворс
Юта Джаз: Богданович - 35, Митчелл - 24, Кларксон - 20, Гобер - 12, О'Нил - 9, Форрест - 6, Гэй - 5, Хаус - 3, Александер-Уолкер - 2, Sneed, Азубуике, Батлер, Конли, Пэскелл, Уайтсайд, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
123 : 112
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Хьюстон Рокетс: Портер - 29, Вуд - 28, Грин - 24, Гордон - 12, Мэтьюз - 10, Кристофер - 8, Шенгюн - 6, Тэйт - 4, Мартин - 2, Queen, Гаруба, Нваба, Никс, Уолл, Фернанду, Шрёдер
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 28, Адамс - 23, Морант - 22, Джонс - 9, Джексон - 8, Кларк - 8, Мелтон - 5, Кончар - 4, Андерсон - 3, Уильямс - 2, Альдама, Брукс, Калвер, Пон, Терри, Тийе, Тиллман
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