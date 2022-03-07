Стало известно, когда Дрэймонд Грин восстановится от травмы

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал о том, что форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин вернётся в строй предположительно через 7-10 дней.

Грин из-за проблем со спиной пропустил 27 последних матчей. В команде считают, что он пропустит ещё 4 игры и выйдет на площадку 14 марта во встрече с «Вашингтон Уиззардс».

Последний раз Грин появлялся на площадке 10 января. Тогда баскетболист уговорил тренерский штаб выпустить его в стартовой пятёрке на матч с «Кливленд Кавальерс» (96:82), несмотря на полученную во время разминки травму голени. Дело в том, что в этой игре впервые за 2,5 года принял участие Клэй Томпсон.



В итоге Грин пробыл на площадке всего 7 секунд и показал статистику 0+0+0+0+0. Сам Томпсон провёл на площадке 20 минут и набрал 17 очков.