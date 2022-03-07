Инсайдер: Роб Пелинка продолжит руководить фронт-офисом «Лейкерс»
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Инсайдер Марк Стейн выразил мнение, что генеральный менеджер и вице-президент по баскетбольным операциям «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка сохранит свой пост. По мнению журналиста, перспективам Пелинки на этом посту ничего не угрожает.
«Конечно, люди в лиге интересуются, задают вопрос о том, грозит ли Робу Пелинке увольнение. Но, как я считаю, ему ничего не угрожает. Думаю, он и дальше будет руководить этим фронт-офисом», — сказал Стейн в эфире своего подкаста.
После 63 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 28 побед и 35 поражений.
Накануне «Лейкерс» удалось прервать 4-матчевую серию поражений, одержав победу над «Голден Стэйт Уорриорз».
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