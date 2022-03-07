В ЦСКА прокомментировали уход Торнике Шенгелии

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход форварда Торнике Шенгелии из московского клуба.



«Приглашая Токо в команду, рассчитывали на его бойцовский характер, харизму, лидерские качества на площадке и за её пределами. И он в полной мере соответствовал нашим ожиданиям.



Хочу напомнить, что переход Торнике в ЦСКА был подвергнут большой критике, и Токо с честью выдержал это давление. Шенгелия – пример для подражания подрастающему поколению – в профессионализме, отношению к семье, партнёрам и соперникам, своей стране.



Увы, сейчас нам остаётся принять его гражданскую и семейную позицию. Уверен, о таком игроке мечтают многие клубы, и я искренне желаю Токо ярко проявить себя на новом месте, добиться больших успехов, радовать болельщиков красивыми моментами», — приводит слова Андрея Ватутина пресс-служба клуба.