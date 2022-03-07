Итудис прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Автодором»

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал выездную победу над саратовским «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Напомним, встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 102:86.



«В первую очередь хочу поздравить свою команду с победой. Мы оказались в непривычных условиях и показали всё, что готовили последнюю неделю.



Начали игру медленно, особенно в защите. Затем нам удалось наладить взаимодействия и мы доминировали на протяжении трёх четвертей, даже несмотря на то что находимся не в лучшей форме. Игроки хорошо двигали мяч, делились им, что и принесло команде победу», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 32 очка. Никита Курбанов оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.