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Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Чикаго»

Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Филадельфии (США), в котором на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» принимала «Чикаго Буллз». Победу в нём одержала «Филадельфия» со счётом 121:106.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Джоэл Эмбиид – 43 очка и 14 подборов. Джеймс Харден же заработал дабл-дабл (16 очков и 14 передач). У «Чикаго» выделился Зак Лавин, на его счету 26 очков. Демар Дерозан же заработал дабл-дабл (23 очка и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
121 : 106
Чикаго Буллз
Чикаго
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 43, Макси - 17, Харден - 16, Ньянг - 14, Тибулл - 12, Харрис - 8, Грин - 3, Джо - 3, Милтон - 3, Джордан - 2, Powell, Браун, Бэсси, Коркмаз, Миллсэп, Рид, Спрингер
Чикаго Буллз: Лавин - 24, Дерозан - 23, Уайт - 19, Томпсон - 13, Досунму - 11, Джонс - 8, Грин - 5, Браун - 3, Hill, Болл, Брэдли, Вучевич, Карузо, Кук, Симонович, Томас, Уильямс

В параллельном матче в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Пистонс» провёл игру с «Атлантой Хоукс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 113:110.

Самым результативным игроком у «Детройта» стал Кейд Каннингем, набравший 28 очков и 10 передач. Марвин Багли же заработал дабл-дабл (19 очков и 10 подборов). Лучше всех у «Атланты» выступил Богдан Богданович, у него 22 очка. Джон Коллинс же заработал дабл-дабл (17 очков и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
113 : 110
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Детройт Пистонс: Каннингем - 28, Грант - 23, Багли III - 19, Хейз - 13, Бей - 9, Ливерс - 9, Олиник - 6, Джозеф - 4, Макгрудер - 2, Гарза, Джексон, Диалло, Ли, Пикетт, Смит, Стюарт
Атланта Хоукс: Богданович - 22, Коллинс - 17, Хантер - 15, Галлинари - 14, Янг - 14, Л. Уильямс - 13, Капела - 9, Райт - 4, Оконгву - 2, Джонсон, Дьенг, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс, Хаертер

Также «Майами Хит» выиграл у «Хьюстон Рокетс» (123:106).

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
123 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Майами Хит: Хироу - 31, Батлер - 21, Адебайо - 18, Робинсон - 13, Оладипо - 11, Такер - 11, Винсент - 7, Дедмон - 6, Мартин - 5, Smart, Гай, Лоури, Моррис, Страс, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Хьюстон Рокетс: Портер - 22, Грин - 20, Кристофер - 16, Мартин - 14, Шенгюн - 13, Никс - 7, Тэйт - 6, Нваба - 4, Фернанду - 4, Queen, Вуд, Гаруба, Гордон, Мэтьюз, Уолл, Шрёдер
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