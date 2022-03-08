Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Филадельфии (США), в котором на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» принимала «Чикаго Буллз». Победу в нём одержала «Филадельфия» со счётом 121:106.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Джоэл Эмбиид – 43 очка и 14 подборов. Джеймс Харден же заработал дабл-дабл (16 очков и 14 передач). У «Чикаго» выделился Зак Лавин, на его счету 26 очков. Демар Дерозан же заработал дабл-дабл (23 очка и 11 подборов).

В параллельном матче в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Пистонс» провёл игру с «Атлантой Хоукс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 113:110.



Самым результативным игроком у «Детройта» стал Кейд Каннингем, набравший 28 очков и 10 передач. Марвин Багли же заработал дабл-дабл (19 очков и 10 подборов). Лучше всех у «Атланты» выступил Богдан Богданович, у него 22 очка. Джон Коллинс же заработал дабл-дабл (17 очков и 11 подборов).

Также «Майами Хит» выиграл у «Хьюстон Рокетс» (123:106).