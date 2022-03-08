В США потребуют освобождения задержанной в Москве за наркотики баскетболистки
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Американский конгрессмен Шейла Джэксон Ли рассказала о том, что она будет требовать освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была арестована в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков.
«Мы знаем, что были некоторые проблемы, связанные с картриджами для вейпов и другими предметами, но позвольте мне внести ясность. Бриттни Грайнер — гражданка Соединённых Штатов, она была гостьей в России… и я буду требовать её освобождения», — приводит слова конгрессмена New York Post.
Ранее сообщалось, что у Грайнер обнаружили масло каннабиса, в результате чего на девушку завели уголовное дело.
Бриттни Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой в составе национальной команды США.
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