В США потребуют освобождения задержанной в Москве за наркотики баскетболистки

Американский конгрессмен Шейла Джэксон Ли рассказала о том, что она будет требовать освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была арестована в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков.

«Мы знаем, что были некоторые проблемы, связанные с картриджами для вейпов и другими предметами, но позвольте мне внести ясность. Бриттни Грайнер — гражданка Соединённых Штатов, она была гостьей в России… и я буду требовать её освобождения», — приводит слова конгрессмена New York Post.

Ранее сообщалось, что у Грайнер обнаружили масло каннабиса, в результате чего на девушку завели уголовное дело.



Бриттни Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой в составе национальной команды США.