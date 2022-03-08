Торнике Шенгелия по окончании сезона может перейти в «Барселону»

Грузинский форвард Торнике Шенгелия, заключивший контракт с «Виртусом» из Болоньи, по окончании сезона может перейти в «Барселону», сообщает журналист Маттео Андреани в своём «твиттере».

Напомним, Шенгелия вчера, 7 марта, покинул ЦСКА. Торнике является капитаном национальной команды Грузии. До перехода в ЦСКА, который состоялся прошлым летом, он шесть лет играл за «Басконию» и помог выиграть чемпионат Испании — 2020 впервые за 10 лет. До «Басконии» Шенгелия выступал за «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз» в Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности провёл более 40 матчей за несколько сезонов.

В нынешнем сезоне Торнике принял участие в 14 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 13,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 2,6 передачи.