Эксперт — о Леброне: победа команды больше не является приоритетом для него

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс выступил с критикой в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса из-за его пропуска матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Сан-Антонио Спёрс».
«Очевидно, что победа команды больше не является приоритетом для Леброна в этом сезоне. Он был сосредоточен на том, чтобы забросить больше всех в 19-м году, а затем обогнать Карима в 20-м», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».
Джеймс пропускал матч со «Спёрс» из-за боли в колене. Напомним, встреча завершилась со счётом 117:110 в пользу «Сан-Антонио». Значительный вклад в успех хозяев внёс Деджонте Мюррей – 26 очков и 10 подборов. У «Лейкерс» отличился Тэйлен Хортон-Такер, на его счету 18 очков. Расселл Уэстбрук заработал дабл-дабл (17 очков и 10 подборов).
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