Гомельский: надежды, что россияне от 25 до 28 лет резко прибавят в мастерстве, у меня нет

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями относительно возможной пользу, которую могут извлечь российские игроки в свете отъезда из России многих иностранцев.



«Болеть за своих мы, конечно, будем. Вот с кем по амплуа мы будем их сравнивать? Если будем сравнивать с действительно образцами лучшего европейского и мирового баскетбола, то сравнение будет не в нашу пользу.



Приведу пример. Невозможно сравнивать Славу Зайцева с Лоренцо Брауном. Слава проигрывает во всей технической оснащённости. Он превосходит Лоренцо только в атлетизме. И таких сравнений я могу привести массу.



Надежды на то, что российские игроки в возрасте 25-28 лет вдруг резко прибавят в мастерстве, у меня нет. Вырастет их игровое время, вырастет их средняя результативность, но техническое мастерство и тактическая обученность останется такой же. Кроме того, с уходом легионеров из всех команд, упадёт уровень не только атаки, но и защиты», — написал Гомельский на своём сайте.

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