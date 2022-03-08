Жена американской баскетболистки отреагировала на её арест в России

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, арестованной в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков, высказалась о сложившейся ситуации.



«Мы любим тебя, детка! Многие говорят, что нужно продолжать чем-то заниматься. И всё же в этом мире нет ничего, что могло бы помешать кому-либо из нас беспокоиться о тебе. Моё сердце, наши сердца продолжают неудержимо биться. Я скучаю по твоему голосу, скучаю по тебе. Нет слов, чтобы выразить эту боль. Мне больно, нам всем больно», — написала Шерель на своей официальной странице в «Инстаграме».



Бриттни Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой в составе национальной команды США. В настоящее время выступает за УГМК из Екатеринбурга. Об аресте спортсменки стало известно 5 марта.

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