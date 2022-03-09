50 очков Ирвинга и дабл-дабл Драммонда помогли «Бруклину» обыграть «Шарлотт»

«Бруклин Нетс» в гостях обыграл «Шарлотт Хорнетс» 132:121(20:34, 23:35, 41:31, 37:32), прервав свою 4 матчевую серию без побед. Игроки гостей — разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг набрал 50 очков, а центровой Андре Драммонд сделал дабл-дабл.
В составе хозяев самыми результативными стали Майлс Бриджерс и Терри Розир. В их активе по 30 очков. Для «Шарлотт» эта победа стала третья кряду.
В других матчах игрового дня «Индиана Пэйсерс» проиграла третий раз подряд, на этот раз уступив дома «Кливленд Кавальерс» 124:127 (24:32, 39:31, 35:27, 26:37), Дариус Гарлэнд набрал 41 очко. «Орландо Мэджик» потерпели поражение от «Финикс Санз» 99:102 (22:28, 21:25, 28:26, 28:23), продолжая занимать последнее 15-е место в восточной конференции. 39 очков Янниса Адетокунбо принесли «Милуоки Бакс» пятую победу кряду, на этот раз они разгромили «Оклахому-Сити Тандер» (142:115).
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