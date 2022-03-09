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50 очков Ирвинга и дабл-дабл Драммонда помогли «Бруклину» обыграть «Шарлотт»

50 очков Ирвинга и дабл-дабл Драммонда помогли «Бруклину» обыграть «Шарлотт»
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«Бруклин Нетс» в гостях обыграл «Шарлотт Хорнетс» 132:121(20:34, 23:35, 41:31, 37:32), прервав свою 4 матчевую серию без побед. Игроки гостей — разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг набрал 50 очков, а центровой Андре Драммонд сделал дабл-дабл.

В составе хозяев самыми результативными стали Майлс Бриджерс и Терри Розир. В их активе по 30 очков. Для «Шарлотт» эта победа стала третья кряду.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
121 : 132
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 30, Розир - 30, Болл - 24, Убре - 15, Мартин - 8, Харрелл - 6, Вашингтон - 4, Макдэниелс - 2, Пламли - 2, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Ричардс, Томас, Тор, Хэйворд
Бруклин Нетс: Ирвинг - 50, Драммонд - 20, Браун - 14, Дюрант - 14, Миллз - 12, Карри - 9, Горан Драгич - 5, Джонсон - 4, Клэкстон - 4, Гриффин, Дюк, Олдридж, Симмонс, Томас, Харрис, Шарп, Эдвардс

В других матчах игрового дня «Индиана Пэйсерс» проиграла третий раз подряд, на этот раз уступив дома «Кливленд Кавальерс» 124:127 (24:32, 39:31, 35:27, 26:37), Дариус Гарлэнд набрал 41 очко. «Орландо Мэджик» потерпели поражение от «Финикс Санз» 99:102 (22:28, 21:25, 28:26, 28:23), продолжая занимать последнее 15-е место в восточной конференции. 39 очков Янниса Адетокунбо принесли «Милуоки Бакс» пятую победу кряду, на этот раз они разгромили «Оклахому-Сити Тандер» (142:115).

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2022, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 142
Милуоки Бакс
Милуоки
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Waters III - 16, Покушевски - 13, Роби - 12, Манн - 11, Базли - 9, Уиггинс - 8, Крейчи - 6, Маледон - 4, Sarr - 3, Гидди, Джером, Дорт, Мускала, Робинсон-Эрл, Уильямс, Фэйворс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 39, Миддлтон - 25, Портис - 18, Ибака - 14, Холидэй - 13, Картер - 12, Нвора - 11, Мамукелашвили - 8, Адетокунбо - 2, Wigginton, Аллен, Бембри, Коннотон, Лопес, Мэттьюз, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
99 : 102
Финикс Санз
Финикс
Орландо Мэджик: Картер - 20, Вагнер - 12, Фульц - 11, Энтони - 11, Бамба - 9, Росс - 9, Харрис - 9, Вагнер - 6, Океке - 6, Хэмптон - 6, Айзек, Бол, Браздейкис, Лопес, Саггс, Скофилд
Финикс Санз: Шамет - 21, Эйтон - 21, Пэйн - 18, Бриджес - 13, Холидей - 11, Краудер - 7, Крэйг - 6, Макги - 5, Бийомбо, Букер, Джонсон, Камински, Пол, Пэйтон, Уэйнрайт, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
124 : 127
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 25, Битадзе - 15, Вашингтон - 15, Смит - 15, Хилд - 14, Брогдон - 12, Джексон - 12, Дуарте - 11, Бриссетт - 5, Stephenson, Sykes, Taylor, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 41, Мобли - 22, Маркканен - 21, Окоро - 11, Уэйд - 10, Лав - 9, Стивенс - 9, Дэвис - 4, Аллен, Гудвин, ЛеВерт, Нембхард, Осман, Рондо, Секстон, Уиндлер
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