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«Голден Стэйт» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв дома «Клипперс»

«Голден Стэйт» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв дома «Клипперс»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:97, благодаря чему им удалось прервать 5-матчевую серию поражений.

Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внёс форвард Жонатан Куминга, набравший 21 очко и совершивший по 6 подборов и передач. У «Клипперс» лучшая результативность у французского форварда Николя Батюма – 17 очков, 6 подборов и 1 передача. Единственный дабл-дабл в этой игре на счету форварда Эндрю Уиггинса – 14 очков, 11 подборов и 3 передачи.

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» (44-22) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Клипперс» (34-33) располагается на восьмом месте.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2022, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
112 : 97
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 21, Пул - 20, Томпсон - 20, Карри - 15, Уиггинс - 14, Муди - 10, Луни - 7, Бьелица - 5, Грин, Игуодала, Кьоцца, Ли, Портер, Пэйтон II, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
Лос-Анджелес Клипперс: Батюм - 17, Кеннард - 11, Моррис - 11, Бостон - 10, Хартенштайн - 10, Худ - 10, Коффи - 9, Мэнн - 7, Джексон - 5, Зубац - 4, Оджелей - 3, Джордж, Ковингтон, Леонард, Пауэлл, Престон, Скрабб
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