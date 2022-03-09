«Голден Стэйт» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв дома «Клипперс»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:97, благодаря чему им удалось прервать 5-матчевую серию поражений.
Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внёс форвард Жонатан Куминга, набравший 21 очко и совершивший по 6 подборов и передач. У «Клипперс» лучшая результативность у французского форварда Николя Батюма – 17 очков, 6 подборов и 1 передача. Единственный дабл-дабл в этой игре на счету форварда Эндрю Уиггинса – 14 очков, 11 подборов и 3 передачи.
Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» (44-22) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Клипперс» (34-33) располагается на восьмом месте.
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