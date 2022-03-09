Дюрант высказался о возможной критике Симмонса от фанатов во время матча с «Сиксерс»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался относительно того, что его товарищ по команде, разыгрывающий Бен Симмонс, может столкнуться с критикой болельщиков матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Филадельфия Сиксерс». Симмонс до перехода в «Бруклин» выступал за «Сиксерс».
«Некоторые люди даже не получают удовольствия от баскетбола. Их жизнь настолько дерьмовая, что они могут просто нацелить ее на других людей», — приводит слова Дюранта Bleacher Report.
«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда. Ожидается, что испытывающий проблемы со спиной австралиец пока не выйдет на площадку. Симмонс в этом сезоне ещё не провёл ни одной встрече.
Матч «Филадельфии» и «Бруклина» состоится 11 марта. Начало — в 03:30 мск.
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