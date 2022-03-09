Гомельский рассказал, что должна сделать «Филадельфия», чтобы претендовать на победу в НБА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос, который звучал следующим образом: «Игроков каких амплуа нужно ещё добавлять к тандему Джоэл Эмбиид — Джеймс Харден, чтобы «Филадельфия» могла претендовать на победу в чемпионате НБА?
«Я думаю, что «Филадельфия» хорошо укомплектована. С моей точки зрения, необходимо углубить ротацию на задней линии», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
«Филадельфия» занимает вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 40 побед в 66 встречах регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022. Следующий матч «Сиксерс» проведут с клубом «Бруклин Нетс». Он» состоится 11 марта. Начало — в 03:30 мск.
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