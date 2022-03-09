«Теперь эта дата точно известна». Стив Керр — о возвращении Дрэймонда Грина

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, когда в строй вернётся форвард команды Дрэймонд Грин, испытывающий проблемы со спиной.



«Последние пару недель мы знали, когда примерно можно будет ожидать его возвращения, но теперь эта дата точно известна. Всё это время мы наблюдали, как он увеличивает физическую активность и работает над своей формой. Могу сказать, что он чувствует себя лучше с каждым днём. Надеюсь, оставшаяся часть недели пройдёт хорошо, и он вернётся в строй в понедельник», – приводит слова Керра Clutch Points.



Последний раз Грин появлялся на площадке 10 января. Тогда баскетболист уговорил тренерский штаб выпустить его в стартовой пятёрке на матч с «Кливленд Кавальерс» (96:82), несмотря на полученную во время разминки травму голени. В итоге игрок пробыл на площадке всего 7 секунд.