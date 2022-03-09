Президент Единой лиги ВТБ высказался по поводу ухода легионеров из российских команд

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что уровень чемпионата остаётся высоким, несмотря на то что многие легионеры покинули свои команды.

«Чемпионат продолжился после долгой паузы. Да, наш баскетбол изменился из-за объективных обстоятельств, но он остаётся приличного уровня. У «Автодора» и ЦСКА был плотный матч, «Парма» сумела дать бой «Зениту», который обновил состав опытными российскими игроками.



В ближайшее время будем смотреть, как команды доукомплектуются, понятно, что в основном это будут ребята из молодёжных команд. В целом у лиги хорошая коммуникация с клубами, и мы максимально идём им навстречу в сегодняшних условиях.



Также хочу отметить, что после того как были сняты ограничения в регионах, посещаемость наших матчей значительно увеличилась», — приводит слова Кущенко ТАСС.