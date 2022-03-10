44 очка Тейтума помогли «Бостону» выиграть у «Шарлотта»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Шарлотте (США), в котором на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» принимал «Бостон Селтикс». Победу в нём одержал «Бостон» со счётом 115:101.



Значительный вклад в успех гостей внёс Джейсон Тейтум – 44 очка. Роберт Уильямс же заработал дабл-дабл (11 очков и 11 подборов). У «Шарлотта» выделился Майлс Бриджес, на его счету 17 очков.

В параллельном матче в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Пистонс» провёл игру с «Чикаго Буллз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 114:108.



Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 36 очков. Лучше всех у «Детройта» выступил Кейд Каннингем, у него 22 очка.