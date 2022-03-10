44 очка Тейтума помогли «Бостону» выиграть у «Шарлотта»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Шарлотте (США), в котором на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» принимал «Бостон Селтикс». Победу в нём одержал «Бостон» со счётом 115:101.
Значительный вклад в успех гостей внёс Джейсон Тейтум – 44 очка. Роберт Уильямс же заработал дабл-дабл (11 очков и 11 подборов). У «Шарлотта» выделился Майлс Бриджес, на его счету 17 очков.
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
101 : 115
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 17, Вашингтон - 17, Болл - 15, Розир - 14, Харрелл - 10, Убре - 9, Мартин - 7, Пламли - 7, Томас - 5, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Макдэниелс, Ричардс, Тор, Хэйворд
Бостон Селтикс: Тейтум - 44, Браун - 15, Смарт - 12, Уайт - 11, Уильямс - 11, Хорфорд - 10, Уильямс - 7, Притчард - 3, Тайс - 2, Ryan, Корнет, Мартин, Несмит, Стаускас, Томас, Фиттс, Хозер
В параллельном матче в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Пистонс» провёл игру с «Чикаго Буллз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 114:108.
Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 36 очков. Лучше всех у «Детройта» выступил Кейд Каннингем, у него 22 очка.
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
108 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс: Каннингем - 22, Бей - 12, Грант - 12, Олиник - 12, Багли III - 10, Диалло - 10, Ли - 10, Джозеф - 9, Макгрудер - 9, Ливерс - 2, Гарза, Джексон, Пикетт, Смит, Стюарт, Хейз
Чикаго Буллз: Дерозан - 36, Лавин - 25, Вучевич - 21, Досунму - 9, Уайт - 8, Джонс - 6, Томпсон - 5, Грин - 4, Hill, Болл, Браун, Брэдли, Карузо, Кук, Симонович, Томас, Уильямс
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